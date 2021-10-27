В Одесской области в ночь на 27 октября загадочно исчезла молодая девушка, она вышла в одной пижаме из гостиницы и пропала.

Информация об исчезновении появилась на сайте Нацполиции области, пишет Politeka.net.

Сообщается, что в городе Измаиле пропала Фрумузаки Юлия Валентиновна. 23-летняя девушка вышла из гостиницы посреди ночи и не вернулась назад.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные каштановые, собраны в хвост, глаза зеленые.

Была одета в красную пижаму.

При себе имела коричневую сумку.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в территориальное подразделение полиции по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или на спецлинию. 102», - говорится в сообщении.

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