Масштабное ДТП с возгоранием произошло на автодороге Киев-Одесса - авария ограничила движение транспорта.

Недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.

Погибли три человека, есть пострадавшие - медики оказывают им помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Движение по трассе М05 в сторону Одессы перекрыто. Водителей просят воздержаться от поездок или объезжать по Старокиевской дороге.

Очевидцы сообщили, что языки пламени было видно издалека.

Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль полностью сгорел после столкновения с грузовиком, водитель не выжил.

Трагическая авария случилась вечером 22 сентября в Березовском районе на трассе Одесса-Киев.

По данным областного управления полиции, автомобиль Toyota столкнулся с фурой Scania, после чего легковой автомобиль загорелся.

От полученных травм 28-летний водитель иномарки погиб на месте.

На кадрах видно, что его тело лежало на обочине с другой стороны трассы. Вероятно, что он вылетел от удара.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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