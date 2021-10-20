Масштабное ДТП с возгоранием произошло на автодороге Киев-Одесса - авария ограничила движение транспорта.
Недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.
Погибли три человека, есть пострадавшие - медики оказывают им помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Движение по трассе М05 в сторону Одессы перекрыто. Водителей просят воздержаться от поездок или объезжать по Старокиевской дороге.
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Очевидцы сообщили, что языки пламени было видно издалека.
Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль полностью сгорел после столкновения с грузовиком, водитель не выжил.
Трагическая авария случилась вечером 22 сентября в Березовском районе на трассе Одесса-Киев.
По данным областного управления полиции, автомобиль Toyota столкнулся с фурой Scania, после чего легковой автомобиль загорелся.
От полученных травм 28-летний водитель иномарки погиб на месте.
На кадрах видно, что его тело лежало на обочине с другой стороны трассы. Вероятно, что он вылетел от удара.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео
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