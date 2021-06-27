На одесском пляже молодие девушки распивали алкоголь

Как сообщил телеграм-канал "Одесса инфо", в середине дня одна из девушек еле стояла на ногах.

«Три молодых девушки, распивают водку в середине дня на пляже. Одна уже на ногах не стоит. Видимо прошлая история с девочкой которой стало плохо на жаре никого не учит.. Почему на пляжах до сих пор нет патрульных , которые бы следили за такими ?», - говорится в сообщении.

Видео с места можно увидеть здесь.

Напомним, 14-летний ребенок отравился алкоголем на одесском пляже

Как сообщает автор видео, размещенного в телеграм-канале , компания подростков распивала водку и пиво на пляже. В какой-то момент 14-летней девочке стало плохо. По неизвестной причине друзья ее оставили одну на пляже под солнцем.

К счастью, школьницу увидели неравнодушные прохожие, которые вызвали скорую - ее госпитализировали. Выяснилось, что девочка с отравлением час просидела на солнцепеке.

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