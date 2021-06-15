Ветер ломает деревья и не только

Ливень и сильный ветер обрушились на одесситов

Так, например, в жилом поселке Котовского ветер сносит торговые палатки и ломает деревья. На одну из машин упало дерево.

В ГСЧС просят жителей не выходить из дома и спрятать свои авто.

Кроме того мы писали, что жители Одессы поделились фото штормового неба

Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками.

На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.

Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"