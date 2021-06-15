Ливень и сильный ветер обрушились на одесситов
Так, например, в жилом поселке Котовского ветер сносит торговые палатки и ломает деревья. На одну из машин упало дерево.
В ГСЧС просят жителей не выходить из дома и спрятать свои авто.
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73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
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Кроме того мы писали, что жители Одессы поделились фото штормового неба
Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками.
На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.
Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"
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