Одесситов предупредили о грозах со шквалами

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, 15 июня, в Одесской области ожидается переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

штормовое предупреждение

Температура ночью опустится до 13-15°С, днем 23-25°С.

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Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками.

На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.

Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"