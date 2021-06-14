Одесситов предупредили о грозах со шквалами
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, 15 июня, в Одесской области ожидается переменная облачность.
Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью опустится до 13-15°С, днем 23-25°С.
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Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками.
На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.
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