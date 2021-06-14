В Одессе остановилось движение трамваев

На площади Толбухина прорвало водопровод, остановилось движение трамвайных маршрутов №3, 13, 26, 27 и 31.

В «Инфоксводоканале» сообщили, что движение электротранспорта прервано до конца дня.

На месте ЧП рабочие проводят раскопки, чтобы установить масштаб аварии.

Об отключениях воды пока ничего не известно, к таким мерам прибегнут, если это понадобится для ремонта.

Ранее мы писали, что одесситов предупредили о грозах со шквалами

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, 15 июня, в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до 13-15°С, днем 23-25°С.

Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"