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В Одессе автомобиль разорвало пополам

14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП.

На улице Среднефонтанской BMW врезался в столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам.

По неизвестным причинам водитель машины не справился с управлением.

Полиция выясняется все обстоятельства трагедии.

Жертвами аварии стали два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.

На улице Черноморского Казачества водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением авто и врезался в дерево - машина перевернулась.

22-летняя пассажирка авто погибла на месте.

С травмами в больницу доставили 26-летнего водителя авто и 27-летнего пассажира. Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Причины ДТП устанавливаются.

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