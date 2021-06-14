В Одессе автомобиль разорвало пополам
14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП.
На улице Среднефонтанской BMW врезался в столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам.
По неизвестным причинам водитель машины не справился с управлением.
Полиция выясняется все обстоятельства трагедии.
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Жертвами аварии стали два человека.
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Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.
На улице Черноморского Казачества водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением авто и врезался в дерево - машина перевернулась.
22-летняя пассажирка авто погибла на месте.
С травмами в больницу доставили 26-летнего водителя авто и 27-летнего пассажира. Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.
Причины ДТП устанавливаются.
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