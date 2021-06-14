В Одессе легковушка врезалась в дерево и перевернулась - есть жертвы

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.

На улице Черноморского Казачества водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением авто и врезался в дерево - машина перевернулась.

22-летняя пассажирка авто погибла на месте.

С травмами в больницу доставили 26-летнего водителя авто и 27-летнего пассажира. Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Причины ДТП устанавливаются.

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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

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