В Одессе легковушка врезалась в дерево и перевернулась - есть жертвы
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.
На улице Черноморского Казачества водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением авто и врезался в дерево - машина перевернулась.
22-летняя пассажирка авто погибла на месте.
С травмами в больницу доставили 26-летнего водителя авто и 27-летнего пассажира. Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.
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Причины ДТП устанавливаются.
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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
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