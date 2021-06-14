В Одессе возле железнодорожного вокзала произошла трагедия
Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела: «Что у старушки с ногами?»
Украинцев решили перевести на е-паспорта, когда и зачем заберут старые документы: "если исполнилось..."
Тело мужчины нашли в огороде, рядом лежала лопата и скороводка: детали загадочной трагедии под Одессой
Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"
"Так и не начал дышать": украинец скончался после укуса насекомых, детали несчастья
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
Ранее мы писали, что водитель на одесских номерах специально задавил спящую на дороге собаку
К сожалению, животное после наезда не выжило. Жуткий инцидент случился в одном из районов Киева на парковке супермаркета. Об этом сообщили очевидцы в местные телеграм-каналы и показали видео наезда.
«На моих глазах. Мы шли в Сильпо, из далека я увидела собаку, которая мирно спала. Все водители объезжали, и только один он целенаправленно наехал на бедное животное», - сообщила женщина.
Очевидица отметила, что на ее крики и жесты водитель внимания не обращал.
После того, как он задавил собаку, были вызваны сотрудники полиции, они оштрафовали мужчину на 400 гривен.
Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"
Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"