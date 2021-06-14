В Одессе возле железнодорожного вокзала произошла трагедия

Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

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К сожалению, животное после наезда не выжило. Жуткий инцидент случился в одном из районов Киева на парковке супермаркета. Об этом сообщили очевидцы в местные телеграм-каналы и показали видео наезда.

«На моих глазах. Мы шли в Сильпо, из далека я увидела собаку, которая мирно спала. Все водители объезжали, и только один он целенаправленно наехал на бедное животное», - сообщила женщина.

Очевидица отметила, что на ее крики и жесты водитель внимания не обращал.

После того, как он задавил собаку, были вызваны сотрудники полиции, они оштрафовали мужчину на 400 гривен.

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