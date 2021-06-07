В Одессе полицейский автомобиль влетел в иномарку, после чего части машины разлетелись по дороге
Авария произошла в ночь на 7 июня, у Красного хутора. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Столкновение произошло между полицейской машиной и авто Hyundai Tucson, который ехал на зеленый свет.
По слова очевидцев, полицейские за кем-то гнались.
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«Копы без маячков ехали вообще, удар был сильный конечно, благо все живы и никто не пострадал», - говорится в публикации телеграм-канала.
Судя по видео в Hyundai существенно пострадал капот. Детали машины разлетелись по дороге.
ДТП обошлось без жертв и пострадавших. На месте работал следователь.
До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой.
Масштабная авария произошла утром в понедельник 7 июня на 35 км автодороги.
Возле поворота на село Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.
На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева. На месте работают медики, спасатели и полицейские.
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ЧП произошло утром 7 июня в городе Белгороде-Днестровском.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, информация о возгорании на пассажирском теплоходе «Владимир» в службу спасения поступила в 9:47.
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