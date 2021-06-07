В Одесской области загорелся пассажирский катер для прогулок
Кадры пожара обнародовали в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
ЧП произошло утром 7 июня в городе Белгороде-Днестровском.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, информация о возгорании на пассажирском теплоходе «Владимир» в службу спасения поступила в 9:47.
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Прибывшие на место спасатели установили возгорания плавсредства, пришвартованного к причалу.
Пожар локализовали в 10:08, а через 15 минут сотрудники ГСЧС полностью ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.
Для этого понадобилось несколько пожарных машин, которые смогли обеспечить бесперебойную подачу воды.
В результате пожара пострадал владелец судна — мужчине, который получил ожоги третьей степени, оказали медицинскую помощь сотрудники скорой.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.
Обстоятельства происшествия выясняются.
До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой.
Масштабная авария произошла утром в понедельник 7 июня на 35 км автодороги.
Возле поворота на село Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.
На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева. На месте работают медики, спасатели и полицейские.
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