В Одесской области загорелся пассажирский катер для прогулок

Кадры пожара обнародовали в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ЧП произошло утром 7 июня в городе Белгороде-Днестровском.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, информация о возгорании на пассажирском теплоходе «Владимир» в службу спасения поступила в 9:47.

Прибывшие на место спасатели установили возгорания плавсредства, пришвартованного к причалу.

Пожар локализовали в 10:08, а через 15 минут сотрудники ГСЧС полностью ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.

Для этого понадобилось несколько пожарных машин, которые смогли обеспечить бесперебойную подачу воды.

В результате пожара пострадал владелец судна — мужчине, который получил ожоги третьей степени, оказали медицинскую помощь сотрудники скорой.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой.

Масштабная авария произошла утром в понедельник 7 июня на 35 км автодороги.

Возле поворота на село Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева. На месте работают медики, спасатели и полицейские.

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