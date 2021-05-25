В Одессе арестовали семью учителей, которые развращали малолетних детей

О вопиющем случае рассказали в областной прокуратуре, передает Politeka.net

В Беляевском районе 53-летняя женщина, имея педагогическое образование, организовала частные уроки по подготовке детей к школе. Однако во время этих уроков она со своим 57-летним мужем склоняла малышей к участию в интимных «играх».

Родители, приводившие детей на индивидуальные занятия и оставлявшие их наедине с ними, не догадывались об извращенных наклонностях «педогогов». А чтобы малыши не рассказали о разврате, жена педофила "прибегала к приемам психологического давления" и запугивала их.

Таким образом, с мая по июль 2020 подозреваемый неоднократно совершал в отношении 4-летнего мальчика и 3-летней девочки сексуальное насилие.

В свою очередь, подозреваемая, наблюдая за совершением насильственных действий сексуального характера, объясняла детям, что это «игра», где они должны принимать активное участие и вести себя хорошо, выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение они получат сладости.

В прокуратуре отметили, что за такое преступление супружеской паре грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, под Одессой активизировался очередной «охотник» за детьми.

Его заметили возле детских площадок в городе Черноморске Одесской области в понедельник 24 мая.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.

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