В Одессе арестовали семью учителей, которые развращали малолетних детей
О вопиющем случае рассказали в областной прокуратуре, передает Politeka.net
В Беляевском районе 53-летняя женщина, имея педагогическое образование, организовала частные уроки по подготовке детей к школе. Однако во время этих уроков она со своим 57-летним мужем склоняла малышей к участию в интимных «играх».
Родители, приводившие детей на индивидуальные занятия и оставлявшие их наедине с ними, не догадывались об извращенных наклонностях «педогогов». А чтобы малыши не рассказали о разврате, жена педофила "прибегала к приемам психологического давления" и запугивала их.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Оборвалась жизнь молодой украинки, переделавшей себя под Барби: «Она знала, что умрет…»
Остановилось сердце известной актрисы, трагические детали: долго переживала смерть мужа
Эллерт застукал Заливако после финала "Холостяка" в объятиях красоток: "Роковая была ошибка..."
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Таким образом, с мая по июль 2020 подозреваемый неоднократно совершал в отношении 4-летнего мальчика и 3-летней девочки сексуальное насилие.
В свою очередь, подозреваемая, наблюдая за совершением насильственных действий сексуального характера, объясняла детям, что это «игра», где они должны принимать активное участие и вести себя хорошо, выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение они получат сладости.
В прокуратуре отметили, что за такое преступление супружеской паре грозит пожизненное заключение.
Ранее мы сообщали, под Одессой активизировался очередной «охотник» за детьми.
Его заметили возле детских площадок в городе Черноморске Одесской области в понедельник 24 мая.
По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.
Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы оборвалась жизнь молодого мужчины, оставил послание: "Всё пошло по плану"