Пожилая одесситка со своим сыном издевались над животными

На них в полицию пожаловались соседи. Теперь на живодеров завели уголовное дело. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области и местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали полиции одесситы, в одной из квартир в Малиновском районе содержат большое количество кошек и собак, а из-под входной двери исходит невыносимая вонь.

Во время проверки, полицейские обнаружили в жилье девять измученных собак, а также останки семи котов.

В тоже время соседи рассказали, что за день до приезда полицейских еще большое количество животных из квартиры вывезли волонтеры.

Полицейские изъяли животных — собак отправили в питомник, а трупы котов на экспертизу.

В квартире по указанному адресу проживает 57-летняя женщина и ее 35-летнего сына.

По данным местных СМИ, этот мужчина, за небольшую плату брал на Староконном рынке животных и обещал устроить их в хорошие руки. На деле же держал четвероногих в клетках без воды и еды у себя дома.

Из 62 котят в живых осталось 26. Сейчас они находятся в одной из ветеринарных клиник.

Живодерам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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