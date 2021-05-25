Пожилая одесситка со своим сыном издевались над животными
На них в полицию пожаловались соседи. Теперь на живодеров завели уголовное дело. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области и местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали полиции одесситы, в одной из квартир в Малиновском районе содержат большое количество кошек и собак, а из-под входной двери исходит невыносимая вонь.
Во время проверки, полицейские обнаружили в жилье девять измученных собак, а также останки семи котов.
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В тоже время соседи рассказали, что за день до приезда полицейских еще большое количество животных из квартиры вывезли волонтеры.
Полицейские изъяли животных — собак отправили в питомник, а трупы котов на экспертизу.
В квартире по указанному адресу проживает 57-летняя женщина и ее 35-летнего сына.
По данным местных СМИ, этот мужчина, за небольшую плату брал на Староконном рынке животных и обещал устроить их в хорошие руки. На деле же держал четвероногих в клетках без воды и еды у себя дома.
Из 62 котят в живых осталось 26. Сейчас они находятся в одной из ветеринарных клиник.
Живодерам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
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