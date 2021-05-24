Насильник напал на одесситку возле дома, где она проживает
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
Около часа ночи женщина подъехала к дому на личном автомобиле и когда закрывала дверь машины, на нее неожиданно напал незнакомый мужчина. Он повалил свою жертву на землю, несколько раз ударил и пытался задрать юбку.
Одесситка принялась кричать и звать на помощь. На крики выбежал ее сожитель, который попытался отбить пострадавшую из рук насильника.
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Прибывшие на вызов нацгвардейцы обнаружили лежавшую на земле женщину, которая звала на помощь, и двоих мужчин — один из них убегал, а второй его преследовал.
Когда подозреваемого задерживали, он вел себя агрессивно, оказывал сопротивление, хотел вырваться и скрыться. Но был задержан и передан в отделение полиции для проведения следствия.
Ранее мы сообщали, в Одессе офицер-пограничник по неизвестным причинам застрелился в рабочем кабинете.
Его тело найдено рано утром 24 мая по адресу Инглези, 9/2.
Погибший — 40-летний майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Он застрелился из табельного оружия в служебном кабинете.
Пресс-служба Госпогранслужбы подтвердила информацию о трагедии.
Предварительная версия причин смерти — самоубийство на фоне семейных проблем. На месте сейчас работают комиссия и следователь. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
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