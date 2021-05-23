Пенсионерка выпала из окна пятого этажа в Одессе
Жительница дома на Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы погибла, упав с высоты пятого этажа, передает «Таймер».
Трагедия произошла днем.
Случайно выпала она из окна или выбросилась - неизвестно.
Харьковчане, которые знали женщину сообщили , что у погибшей были проблемы с психическим здоровьем.
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До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.
Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.
Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.
В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.
Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети
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