Пенсионерка выпала из окна пятого этажа в Одессе

Жительница дома на Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы погибла, упав с высоты пятого этажа, передает «Таймер».

Трагедия произошла днем.

Случайно выпала она из окна или выбросилась - неизвестно.

Харьковчане, которые знали женщину сообщили , что у погибшей были проблемы с психическим здоровьем.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.

Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети

Также Politeka сообщала, в Одессе повылазили змеи, вызваны полицейские и спасатели: "Проявляют агрессию..."