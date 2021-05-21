В Одессе патрульный полицейский сломал нос 17-летнему парню
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Сообщается, что полицейский без веской причины остановил подростка и, во время так называемого «воспитание», надел несовершеннолетнему наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо.
От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа.
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Теперь инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств.
В ГБР обещают, что полицейский предстанет перед судом.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Ранее мы сообщали, школьник из Одесской области взорвал петарду прямо посреди урока и сам пострадал.
Так, в пятницу 21 мая в городе Подольске ученик 8 класса школы №2 во время урока поджог петарду и намеревался ее кинуть, однако не успел. Она взорвалась у него в руке.
По словам свидетелей случившегося, подросток получил ожоги и его увезли в больницу прямо с урока.
Напомним, под Одессой пенсионер наглотался керосина, медики ничем помочь не смогли: детали трагедии
Также Politeka сообщала, в Одессе повылазили змеи, вызваны полицейские и спасатели: "Проявляют агрессию..."