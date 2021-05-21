Скорая забрала школьника во время урока

Школьник из Одесской области взорвал петарду прямо посреди урока и сам пострадал

Об инциденте сообщили в Телеграм-канале "Новости Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, в пятницу 21 мая в городе Подольске ученик 8 класса школы №2 во время урока поджог петарду и намеревался ее кинуть, однако не успел. Она взорвалась у него в руке.

По словам свидетелей случившегося, подросток получил ожоги и его увезли в больницу прямо с урока.

Ранее мы сообщали, под Одессой на земле нашли 6-летнего ребенка, который напился водки и отравился.

Происшествие случилось на проводы в одном из сел Дальницкой территориальной общины.

Очевидцы вызвали бригаду скорой после того, как увидели лежащего на земле малолетнего мальчика, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Выяснилось, что ребенок со своими друзьями ходил на кладбище собирать конфеты и на одной из могил нашел рюмку с водкой, которую выпил.

Также мы писали, в одной из школ Одессы ученики взорвали батарею петардой.

В результате кипятком залило весь коридор. Происшествие случилось в школе №44.

«Взорвали петардой батарею в 44 школе, теперь потоп», - говорится в публикации телеграм-канала.

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