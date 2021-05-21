В Одесской области коронавирусная инфекция забрала 9 жизней лишь за сутки

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.



По данным на утро пятницы, 21 мая, в регионе выявили 201 новый случай заболевания коронавирусом. К сожалению, не справились с болезнью и умерли 9 человек.

Общее число заболевших составляет 138 542 человека.

Летальных случаев - 2845. Успели выздороветь 116 104 пациента, из них 1195 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 19 593 человек.

Ранее мы писали, жителей Одессы напугали четвертой волной эпидемии коронавируса. О новой угрозе заявил экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расслабляться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был таким жестким", — сообщил он.

Бывший глава МОЗ прогнозирует распространение индийского штамма COVID-19 в стране, который является более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

Он выражен сверхтяжелым клинической картиной, поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщениям индийских СМИ, фиксируются случаи слепоты и мокромікозу — некортичних поражений слизистых оболочек носа и горла. Я рассказываю об индийском штамме, чтобы люди были максимально осторожны", - предупредил Степанов.

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