В Одессе кофликт на проезжей части в районе Молдаванки завершился стрельбой и раненными

Это произошло средь бела дня на улице Мясоедовской, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в полиции, 40-летний водитель подрезал автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Агрессивно настроенное семейство догнали водителя, перекрыли ему дорогу и начали ругаться. После этого завязалась драка. На обнародованных кадрах от очевидцев видно, как отец с сыном бьют автомобилиста через боковое стекло.

Водитель не стал терпеть и выхватил травматический пистолет. Он сделал нескольок выстрелов в сторону нападавших, а затем скрылся.

В итоге, один из участников конфликта получил ранение в ногу, а другой – в живот.

В городе был введен оперативный план «Перехват» и через некоторое время правонарушителя задержали.

46-летний мужчина и его 23-летний сын были госпитализированы в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

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Происшествие случилсь на выходных, однако об этом стало известно только сейчас.

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