В Одессе кофликт на проезжей части в районе Молдаванки завершился стрельбой и раненными
Это произошло средь бела дня на улице Мясоедовской, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали в полиции, 40-летний водитель подрезал автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Агрессивно настроенное семейство догнали водителя, перекрыли ему дорогу и начали ругаться. После этого завязалась драка. На обнародованных кадрах от очевидцев видно, как отец с сыном бьют автомобилиста через боковое стекло.
Водитель не стал терпеть и выхватил травматический пистолет. Он сделал нескольок выстрелов в сторону нападавших, а затем скрылся.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостячка" Мишина в майке-алкоголичке поделилась печальными откровениями: "Когда уже нет сил и..."
Грузовики раздавили на куски иномарку: видео страшной аварии на трассе Киев-Одесса
"Ты с нами навсегда": оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо"
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
В итоге, один из участников конфликта получил ранение в ногу, а другой – в живот.
В городе был введен оперативный план «Перехват» и через некоторое время правонарушителя задержали.
46-летний мужчина и его 23-летний сын были госпитализированы в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали в Одессе неизвестные обстреляли суд.
Одна из пуль попала в окно главы Приморского райсуда Сергея Кичмаренко.
Происшествие случилсь на выходных, однако об этом стало известно только сейчас.
Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии
Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."