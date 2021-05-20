Появилась информация, что в Одессе неизвестные обстреляли суд

Одна из пуль попала в окно главы Приморского райсуда Сергея Кичмаренко, сообщает издание Униан .

Происшествие случилсь на выходных, однако об этом стало известно только сейчас.

Как рассказал судья по уголовной специализации Виктор Иванов, на место происшествия вызвали полицию. Эксперт осмотрел место происшествия и опросил сотрудников.

По факту стрельбы открыли производство по части первой статьи 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Также СМИ показали фото отверстия от пули в оконном стекле.

Ранее мы писали, вандалы разгромили очередную стеклянную остановку в Одессе.

Атаке хулиганов подвергся остановочный комплекс на площади Деревянко. Это произошло ночью 20 мая.

С самого утра коммунальщики принялись очищать территорию от стекол.

В тоже время в патрульной полиции сообщили, что двоих вандалов, разгромивших остановку удалось задержать.

Этому поспособствовали неравнодушные одесситы, которые застали хулиганов на месте преступления и вызвали полицию.

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