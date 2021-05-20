Появилась информация, что в Одессе неизвестные обстреляли суд
Одна из пуль попала в окно главы Приморского райсуда Сергея Кичмаренко, сообщает издание
Происшествие случилсь на выходных, однако об этом стало известно только сейчас.
Как рассказал судья по уголовной специализации Виктор Иванов, на место происшествия вызвали полицию. Эксперт осмотрел место происшествия и опросил сотрудников.
По факту стрельбы открыли производство по части первой статьи 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.
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Также СМИ показали фото отверстия от пули в оконном стекле.
Ранее мы писали, вандалы разгромили очередную стеклянную остановку в Одессе.
Атаке хулиганов подвергся остановочный комплекс на площади Деревянко. Это произошло ночью 20 мая.
С самого утра коммунальщики принялись очищать территорию от стекол.
В тоже время в патрульной полиции сообщили, что двоих вандалов, разгромивших остановку удалось задержать.
Этому поспособствовали неравнодушные одесситы, которые застали хулиганов на месте преступления и вызвали полицию.
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