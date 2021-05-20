В одесском сквере произошел случай особой жестокости

Мужчине порезали лицо лезвием во время ограбления. Это случилось в сквере на улице Пушкинской возле железно-дорожного вокзала Одессы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Ради мобильного телефона трое неизвестных повалили 53-летнего мужчину на землю и избили ногами, а когда он начал сопротивляться, лезвием порезали ему лицо.

Потерпевший, не теряя времени, обратился к правоохранителям, которые несли службу по охране общественного порядка на территории железнодорожного вокзала.

Задержали злоумышленников патрульные по горячим следам. Гаджет потерпевшего стоимостью 3 тысячи гривен и лезвие изъяли.

Причастными к преступлению оказались трое рецидивистов, один из них 55-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, двое других- жители Одесской области.

Разбойники помещены в СИЗО, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

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Мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал. Ему было 47 лет.

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