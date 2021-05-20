Рано утром под окнами высотки был обнаружен труп мужчины без одежды
Тело, не подающее признаков жизни, увидел коммунальщик во дворе многоэтажного дома по адресу Королева, 42, в четверг 20 мая. Кадры трагического случая разместили очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.
В пресс-службе местной полиции уже прокомментировали инцидент, сообщив, что по предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал. Ему было 47 лет.
Что послужило причиной отчаянного поступка – не сообщается.
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Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Предварительно сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Ранее мы сообщали, несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.
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