Что говорят в полиции?

Рано утром под окнами высотки был обнаружен труп мужчины без одежды

Тело, не подающее признаков жизни, увидел коммунальщик во дворе многоэтажного дома по адресу Королева, 42, в четверг 20 мая. Кадры трагического случая разместили очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

В пресс-службе местной полиции уже прокомментировали инцидент, сообщив, что по предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал. Ему было 47 лет.

Что послужило причиной отчаянного поступка – не сообщается.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Предварительно сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

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