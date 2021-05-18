Мужчина с пистолетом напал на магазин в центре Одессы, он вынес всю выручку
Вооруженное ограбление случилось в салоне по продаже оборудования для тату-мастеров, который расположен на улице Пастера, передает Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, мужчина зашел в торговое заведение и угрожая пистолетом заставил продавщицу отдать деньги из кассы.
13 тысяч гривен злоумышленнику оказалось мало, и он прихватил с собой еще два телефона общей стоимостью более 11 тысяч гривен.
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После того, как за дело взялась полиция, копы установили личность злоумышленника за сутки. Им оказался 39-летний житель Одесского района. У мужчины изъяли пистолет, которым предположительно он угрожал потерпевшей, и направили его на экспертизу.
Сейчас подозреваемый помещен под круглосуточный домашний арест, Грабителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.
Выяснилось, что одессита подрезали две девушки: одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами.
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