Мужчина с пистолетом напал на магазин в центре Одессы, он вынес всю выручку

Вооруженное ограбление случилось в салоне по продаже оборудования для тату-мастеров, который расположен на улице Пастера, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, мужчина зашел в торговое заведение и угрожая пистолетом заставил продавщицу отдать деньги из кассы.

13 тысяч гривен злоумышленнику оказалось мало, и он прихватил с собой еще два телефона общей стоимостью более 11 тысяч гривен.

После того, как за дело взялась полиция, копы установили личность злоумышленника за сутки. Им оказался 39-летний житель Одесского района. У мужчины изъяли пистолет, которым предположительно он угрожал потерпевшей, и направили его на экспертизу.

Сейчас подозреваемый помещен под круглосуточный домашний арест, Грабителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, врайоне Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись.Теперь их разыскивает полиция.

Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.

Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.

Выяснилось, что одессита подрезали две девушки: одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами.

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