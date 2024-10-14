У центрі Одеси стався новий мовний скандал: вуличний фотограф вирішив зробити приємне літній парі, але замість цього опинився в епіцентрі конфлікту.

Відео цієї ситуації оприлюднив у Tik-Tok користувач mirosh.jpg.

Місцева мешканка виявилася здивованою, коли почула, що чоловік спілкується українською мовою.

Що саме трапилося?

Автор ролика сфотографував літню пару на Дерибасівській вулиці та підійшов, щоб передати їм знімок. В цей момент до них підійшла інша жінка, яка, почувши українську мову, була вражена і запитала, звідки фотограф. Дізнавшись, що він з Одеси, вона відповіла: "Такого не може бути! У нас в Одесі говорять російською! Не спілкуйтеся так!"

Варто зазначити, що згідно з даними опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва навесні минулого року, понад 50% жителів Одещини вважають українську своєю рідною мовою.

Нагадаємо про скандал в Одесі, який відбувся між місцевою чиновницею та водієм маршрутки. Як відомо, Наталія Смертенюк влаштувала скандал у маршрутці через те, що водій, за її словами, відмовився від зупинки. Вона проявила агресію, лаялася і намагалася зчинити бійку. Водій потім зазначив, що жінка не попередила його про зупинку заздалегідь.

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