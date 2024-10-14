Местная жительница оказалась удивленной, когда услышала, что мужчина общается на украинском языке.

В центре Одессы произошел новый языковой скандал : уличный фотограф решил сделать приятное пожилой паре, но вместо этого оказался в эпицентре конфликта.

Видео этой ситуации обнародовал Tik-Tok пользователь mirosh.jpg .

Местная жительница оказалась удивленной, когда услышала, что мужчина общается на украинском языке.

Что же случилось?

Автор ролика сфотографировал пожилую пару на Дерибасовской улице и подошел, чтобы передать им снимок. В этот момент к ним подошла другая женщина, которая, услышав украинский язык, была поражена и спросила, откуда фотограф. Узнав, что он из Одессы, она ответила: "Такого не может быть! У нас в Одессе говорят по-русски! Не общайтесь так!"

Следует отметить, что согласно данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива весной прошлого года, более 50% жителей Одесщины считают украинский на своем родном языке.

Напомним о скандале в Одессе, который произошел между местной чиновницей и водителем маршрутки. Как известно, Наталья Смертенюк устроила скандал в маршрутке из-за того, что водитель, по ее словам, отказался от остановки. Она проявила агрессию, ругалась и пыталась устроить драку. Водитель затем отметил, что женщина не предупредила его об остановке заранее.

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