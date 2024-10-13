Додатково, до поліції звернувся водій автобуса, який подав заяву на порушницю.

В Одесі триває розслідування щодо заступниці начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА, яка стала фігуранткою скандалу в маршрутці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Проти неї було складено адміністративний протокол, і в разі визнання судом вини, чиновниця буде зобов'язана сплатити штраф.

Коментар поліції

Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальної мережі. Додатково, до поліції звернувся водій автобуса, який подав заяву на порушницю. Відносно Наталії Смертенюк склали протокол про дрібне хуліганство, за що можуть бути накладені штрафи у розмірі від 51 до 119 грн, громадські або виправні роботи, або з останнім терміном до 15 діб.

Хроніка подій

Наталія Смертенюк влаштувала скандал у маршрутці через те, що водій, за її словами, відмовився від зупинки. Вона проявила агресію, лаялася і намагалася зчинити бійку. Водій потім зазначив, що жінка не попередила його про зупинку заздалегідь.

Також в ОВА розпочато службове розслідування щодо Наталії Смертенюк.

Раніше Politeka також писала про те, що ТЦК в Ужгороді мобілізували весь технічний склад мистецького проекту МУР перед спектаклем - частина команди вже прийняли присягу.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.