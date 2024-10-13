Дополнительно в полицию обратился водитель автобуса, который подал заявление на нарушительницу.

В Одессе продолжается расследование в отношении замначальницы департамента аграрной политики Одесской ОВА, которая стала фигуранткой скандала в маршрутке.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Против нее был составлен административный протокол, и в случае признания судом вины чиновница будет обязана уплатить штраф.

Комментарий полиции

Правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальной сети. Дополнительно в полицию обратился водитель автобуса, который подал заявление на нарушительницу. Относительно Наталии Смертенюк составили протокол о мелком хулиганстве, за что могут быть наложены штрафы в размере от 51 до 119 грн, общественные или исправительные работы или с последним сроком до 15 суток.

Хроника событий

Наталья Смертенюк устроила скандал в маршрутке из-за того, что водитель, по ее словам, отказался от остановки. Она проявила агрессию, ругалась и пыталась устроить драку. Водитель затем отметил, что женщина не предупредила его об остановке заранее.

Также в ОВАе начато служебное расследование в отношении Натальи Смертенюк.

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