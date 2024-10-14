Сотні мешканців села Ананьїв Другий на Одещині залишаться без газопостачання через планові ремонтні роботи.

Як пише comments.ua з посиланням на Ананьївське управління експлуатації газових мереж, відключення триватиме з 10:00 14 жовтня до 10:00 17 жовтня 2024 року. Ці роботи проводяться на газорозподільних пунктах і у зв’язку з цим багато абонентів відчують незручності.

У список вулиць, які підпадають під відключення, увійшли: Вулиця Вадима Нікітіна, Вулиця Водна, Вулиця Домініки Дарієнко, Вулиця Дружби, а також інші вулиці, зокрема, Набережна та Центральна. Всього близько двадцяти вулиць залишаться без газу.

Представники «Одесагаз» зауважили, що відновлення газопостачання планується після завершення ремонтних робіт. Проте для цього обов’язкова присутність абонента, з яким укладено договір на розподіл газу. Таким чином, мешканцям радять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх без присутності представників компанії.

Крім того, під час відновлення газопостачання фахівці проводитимуть додаткові перевірки. Вони оцінять дійсність договору на технічне обслуговування, відсутність заборгованості та стан внутрішньобудинкових газопроводів. Ці перевірки покликані забезпечити безпеку та відповідність обслуговування нормам.

Жителі, які мають питання або потребують додаткової інформації, можуть звертатися за вказаними телефонами: (04863) 2-13-41 або +38(050) 495-33-68.

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