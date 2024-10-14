Сотни жителей села Ананьев Второй в Одесской области останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Как пишет comments.ua со ссылкой на Ананьевское управление эксплуатации газовых сетей, отключение будет продолжаться с 10:00 14 октября до 10:00 17 октября 2024 года. Эти работы производятся на газораспределительных пунктах и ​​в связи с этим многие абоненты испытывают неудобства.

В список улиц, подпадающих под отключение, вошли: Улица Вадима Никитина, Улица Водная, Улица Доминики Дариенко, Улица Дружбы, а также другие улицы, в частности, Набережная и Центральная. Всего около двадцати улиц останутся без газа.

Представители «Одессагаза» отметили, что возобновление газоснабжения планируется после завершения ремонтных работ. Однако для этого обязательно присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение газа. Таким образом, жителям советуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их без присутствия представителей компании.

Кроме того, при возобновлении газоснабжения специалисты будут проводить дополнительные проверки. Они оценят действительность договора на техническое обслуживание, отсутствие задолженности и состояние внутридомовых газопроводов. Эти проверки должны обеспечить безопасность и соответствие обслуживания нормам.

Жители, имеющие вопросы или нуждающиеся в дополнительной информации, могут обращаться по указанным телефонам: (04863) 2-13-41 или +38(050) 495-33-68.

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