Пара, яка намагалася перетнути кордон під виглядом подружжя, тепер ризикує бути притягнутою до відповідальності за спробу незаконного переправлення.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону нещодавно викрили підозрілу пару з Одещини, яка намагалася перетнути кордон України з Молдовою.

За повідомленням Держприкордонслужби, інцидент стався на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", коли 31-річний чоловік намагався провести через кордон жінку з інвалідністю, заявляючи, що вона є його дружиною. Проте, з'ясувалося, що подружжя не було справжнім, і їхня історія викликала численні питання у прикордонників.

Під час стандартної перевірки документів та усної бесіди, військовослужбовці виявили низку невідповідностей у свідченнях "молодят". Дружина, яка не пам’ятала дату весілля, а за словами чоловіка, вони одружилися всього кілька місяців тому. Жінка також була неприязно налаштована і не могла вказати, де вони проживають. Це насторожило прикордонників, які вирішили провести більш детальну перевірку.

Чоловік пояснив, що везе свою кохану на лікування до Молдови, але не зміг назвати медичний заклад, куди вони направлялися. Це ще більше підтвердило підозри охоронців кордону, і вони вирішили передати інформацію до Національної поліції для розслідування можливого незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Раніше Держприкордонслужба також повідомляла, що часто під час спроб нелегального перетину кордону річками, чоловіки гинуть у воді.

Останні новини України:

Масова бійка сталася в Одесі, люди в камуфляжі накинулись на цивільних: в ТЦК повідомили, що сталося

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати