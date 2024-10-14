Пара, пытавшаяся пересечь границу под видом супругов, теперь рискует быть привлечена к ответственности за попытку незаконной переправки.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда недавно разоблачили подозрительную пару из Одесщины , которая пыталась пересечь границу Украины с Молдовой.

По сообщению Госпогранслужбы, инцидент произошел на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", когда 31-летний мужчина пытался провести через границу женщину с инвалидностью, заявляя, что она его жена. Однако выяснилось, что супруги не были настоящими, и их история вызвала многочисленные вопросы у пограничников.

Во время стандартной проверки документов и устной беседы военнослужащие обнаружили ряд несоответствий в показаниях "молодых". Жена, не помнившая дату свадьбы, а по словам мужа, они поженились всего несколько месяцев назад. Женщина также была неприязненно настроена и не могла указать, где они проживают. Это насторожило пограничников, решивших провести более детальную проверку.

Мужчина объяснил, что везет свою любимую на лечение в Молдову, но не смог назвать медицинское учреждение, куда они направлялись. Это еще больше подтвердило подозрения охранников границы, и они решили передать информацию в Национальную полицию для расследования возможной незаконной переправки лиц через государственную границу.

Ранее Госпогранслужба также сообщала, что часто при попытках нелегального пересечения границы по рекам мужчины погибают в воде.

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