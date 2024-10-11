В когось непрості час, а комусь - це можливість нажитися.

В Арцизькій громаді Одеської області зловмисники вкрали дрова, які міська рада виділила родині військовослужбовця.

Про це повідомляє видання "Бессарабія.UA", посилаючись на голову Арцизької громади Сергія Парпуланського.

Цей інцидент викликав обурення не лише у місцевих мешканців, а й у влади. Як зазначається у повідомленні Сергія Парпуланського, кожного року керівництво громади намагається підтримати мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо родини військових. У цьому році першочергову увагу приділили саме сім'ям захисників, адже багато з них переживають важкі часи через війну.

Вчора, 9 жовтня, комунальне підприємство «Благоустрій» доставило дрова до однієї з родин, яка потребує допомоги. Однак, вже зранку господарі виявили, що дрова зникли, а на їхньому місці залишилося лише порожнє місце. Сергій Парпуланський, обурений таким цинічним вчинком, зазначив:

«Як таке взагалі можна зробити?! Вкрасти дрова у сім’ї військового, яка і так переживає важкі часи! Це не просто аморальний вчинок — це верх цинізму!»

Голова громади вже звернувся до правоохоронних органів, щоб розслідувати цей випадок і знайти зловмисників.

«У душі досі вирує одне питання: як так можна?!» — підкреслив він, намагаючись знайти пояснення для такого цинічного вчинку.

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