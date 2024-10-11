У кого-то непростое время, а кому-то – это возможность нажиться.

В Арцизской общине Одесской области злоумышленники украли дрова, которые городской совет выделил семье военнослужащего.

Об этом сообщает издание "Бессарабия.UA", ссылаясь на главу Арцизской общины Сергея Парпуланского.

Этот инцидент вызвал негодование не только у местных жителей, но и у властей. Как отмечается в сообщении Сергея Парпуланского, каждый год руководство общины пытается поддержать жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно семьи военных. В этом году первоочередное внимание уделили именно семьям защитников, ведь многие из них переживают тяжелые времена из-за войны.

Вчера, 9 октября, коммунальное предприятие «Благоустройство» доставило дрова в одну из нуждающихся в помощи семей. Однако уже утром хозяева обнаружили, что дрова исчезли, а на их месте осталось только пустое место. Сергей Парпуланский, возмущенный таким циничным поступком, отметил:

«Как такое вообще можно сделать? Украсть дрова в семье военного, которая и так переживает трудные времена! Это не просто безнравственный поступок — это верх цинизма!»

Глава общества уже обратился в правоохранительные органы, чтобы расследовать этот случай и найти злоумышленников.

«В душе до сих пор бурлит один вопрос: как так можно?!» — подчеркнул он, пытаясь найти объяснение для такого циничного поступка.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить