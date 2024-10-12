Це оптичне явище, також відоме як аврора, стало темою обговорень у соцмережах.

У ніч на 11 жовтня жителі Одеси стали свідками незвичайного природного феномену — північного сяйва.

Про це розповів еколог та голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський, пише Інтент.

"Це вже четверте або п'яте таке явище цього року, і друге за такої сили. Перше потужне сяйво ми спостерігали ще 11 травня", — зазначив Балінський, додаючи, що "сонечко розбушувалося не на жарт".

Для України, яка не знаходиться в арктичних широтах, подібні прояви природи — велика рідкість, тому одесити були вражені.

Північне сяйво — це природне світлове явище, що виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру взаємодіють із магнітним полем Землі. Цей процес відбувається на великих висотах, від 80 до 640 км, і в результаті призводить до красивого сяйва, яке зазвичай має зелені відтінки, але може включати також червоні, рожеві, сині та фіолетові кольори.

Подібні явища є звичайними для полярних регіонів — Аляски, Канади, північної Скандинавії та Антарктиди. Але останнім часом потужні геомагнітні бурі, пов'язані з активністю Сонця, дозволяють спостерігати північне сяйво і в Україні. Зокрема, минулого року явище спостерігалося 5 листопада у кількох областях, таких як Київська, Запорізька та Дніпропетровська. А 23 квітня 2023 року Одеса також мала можливість милуватися цим феноменом.

Варто зазначити, що активність Сонця, яке переживає період максимального циклу, є основною причиною збільшення частоти полярних сяйв у регіонах, де раніше їх було важко спостерігати. Вчені зазначають, що такі зміни можуть свідчити про зміну кліматичних умов та їх вплив на наше середовище.

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