Это оптическое явление, также известное как аврора, стало темой обсуждений в соцсетях.

В ночь на 11 октября жители Одессы стали свидетелями необычного природного феномена – северного сияния.

Об этом рассказал эколог и глава общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский, пишет Интент.

"Это уже четвертое или пятое такое явление в этом году, и второе при такой силе. Первое мощное сияние мы наблюдали еще 11 мая", — отметил Балинский, добавляя, что "солнышко разбушевалось нешуточно".

Для Украины, которая не находится в арктических широтах, подобные проявления природы большая редкость, поэтому одесситы были поражены.

Северное сияние – это естественное световое явление, которое возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли. Этот процесс происходит на больших высотах, от 80 до 640 км, и в результате приводит к красивому сиянию, обычно имеющему зеленые оттенки, но может включать также красные, розовые, синие и фиолетовые цвета.

Подобные явления обычны для полярных регионов — Аляски, Канады, северной Скандинавии и Антарктиды. Но в последнее время мощные геомагнитные бури, связанные с активностью Солнца, позволяют наблюдать северное сияние и в Украине. В частности, в прошлом году явление наблюдалось 5 ноября в нескольких областях, таких как Киевская, Запорожская и Днепропетровская. А 23 апреля 2023 г. Одесса также имела возможность любоваться этим феноменом.

Следует отметить, что активность Солнца, переживающего период максимального цикла, является основной причиной увеличения частоты полярных сияний в регионах, где их было трудно наблюдать. Ученые отмечают, что такие изменения могут свидетельствовать об изменении климатических условий и их влиянии на нашу среду.

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