Як пише Politeka.net , 24 грудня, на Одещині, зустріли трьох захисників Зміїного, які були в полоні протягом 9 місяців. Андрій Височенко, Микита Жур'ян та Євген Коновка прибули назад до рідної Кілії. Про це повідомляє голова громади В'ячеслав Чернявський у своєму Фейсбуці.

"Багато кілейців прийшли зустрічати та вітати з поверненням у рідне місто! Тричі Слава нашим Героям! Дякую вам за захист рідної землі, мужність та витримку. Бажаю вам і вашим рідним здоров'я та довгої щасливої ​​долі. З вірою в Перемогу чекаємо на повернення всіх наших Захисників! ", - написав В'ячеслав.

Українці радісно зустріли цю новину у коментарях:

"Гарна, радісна звістка для всіх. Швидшого повернення наших захисників додому";

"З поверненням наші рідні! Не одного з них не знаю а серце плаче. Бережи вас Бог! Ви краще, міцного здоров'я вам. Нехай кожен повернеться ... Здоровим!".

Нагадаємо, стали відомі деталі трагедії з полковником Бедзаєм

А ще Politeka писала, що захищали Маріуполь, ЧАЕС та Зміїний: українських героїв вдалося повернути із полону, деталі нового обміну

Також Politeka повідомляла, що перші хвилини українських героїв удома: з'явилося зворушливе відео повернення з полону бійців ЗСУ



