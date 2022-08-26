На сміттєзвалищі поблизу Одеси знайшли тіло мертвої жінки, поліція повідомила, хто з нею розправився і показала передбачуваного вбивцю.

За даними прес-служби ГУНП в Одеській області, вранці 24 серпня надійшов сигнал про те, що під Одесою на звалищі в Дальницькому кар'єрі знайшли тіло оголеної жінки.

Як виявилося, 44-річний мешканець Суворівського району Одеси на ґрунті ревнощів побив свою 47-річну співмешканку.

На ранок він виявив, що потерпіла не подає ознак життя, тому, щоб приховати сліди злочину, поклав тіло в сумку і виніс у сміттєвий бак.

Звідти покійницю згодом відвіз сміттєвоз на звалище.

Зловмисника було затримано за місцем проживання. Він не заперечував те, що зробив.

Фігуранту повідомили про підозру у навмисному вбивстві, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Слідство продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель в Одесі двох чоловіків – тіло одного знайшли під вікнами багатоповерхівки, а тіло іншого – у квартирі.

Також повідомлялося, що на вулиці посеред дня вбили музиканта, який збирав гроші для українських біженців.

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