По Одесі та Одеській області оголосили штормове попередження.

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Згідно з прогнозом, 1 серпня у другій половині дня на Одещині очікується гроза, під час грози шквал 15-18 м/с.

Вночі та вдень 2 серпня по Одесі та області також очікується гроза та шквали 15-18 м/с.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - в результаті дощу і поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів", — додали в мерії.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 2 серпня в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, хіба що на півдні місцями до +30 градусів.

Найближчої ночі очікується температура +14+19, у південній частині до +20 градусів.

Дощі через діяльність циклону йтимуть у вівторок періодично майже повсюди в Україні. Лише в західних областях істотні опади малоймовірні.

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