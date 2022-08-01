В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Согласно прогнозу, 1 августа во второй половине дня в Одесской области ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с.
Ночью и днем 2 августа по Одессе и области ожидается гроза и шквалы 15-18 м/с.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - добавили в мэрии.
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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет теплая, но не жаркая погода: в течение дня +24+29 градусов, разве что на юге местами до +30 градусов.
В ближайшую ночь ожидается температура +14+19, в южной части до +20 градусов.
Дожди из-за деятельности циклона будут идти во вторник периодически почти повсюду в Украине. Лишь в западных областях существенные осадки маловероятны.
Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.