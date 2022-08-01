В Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Согласно прогнозу, 1 августа во второй половине дня в Одесской области ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Ночью и днем ​​2 августа по Одессе и области ожидается гроза и шквалы 15-18 м/с.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - добавили в мэрии.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет теплая, но не жаркая погода: в течение дня +24+29 градусов, разве что на юге местами до +30 градусов.

В ближайшую ночь ожидается температура +14+19, в южной части до +20 градусов.

Дожди из-за деятельности циклона будут идти во вторник периодически почти повсюду в Украине. Лишь в западных областях существенные осадки маловероятны.

Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.