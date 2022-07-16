Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

О 4 ранку в місті було оголошено повітряну тривогу, а о 04:51 було чути гучний вибух. Після удару над містом піднявся густий чорний дим.

Братчук спершу повідомив, що на місці пожежі працюють рятувальники та закликав не публікувати фото та відео результатів обстрілу. Спікер ОВА також додав, що ворожа ракета влучила в склад. Постраждалих в результаті удару немає, тому що охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ракета влучила в цивільний об'єкт, інформації про поранених чи загиблих поки що немає.

Також військові уточнили, що удару завдавали стратегічні бомбардувальники Ту-95 ракетами Х-101 з напрямку Ставропілля та потрапили до складу виробничо-торгівельної компанії.

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