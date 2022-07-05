«У Чорному морі виросло угрупування кораблів, що несуть на борту крилаті ракети морського базування типа Калібр. Сьогодні це три надводних та два підводних човни».

Про це, як пише Politeka.net, заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«А в цей час на фронті, в тому числі на Південному напрямку вже працюють HIMARS і несуть ворогу знищення. До речі, наші підрозділи Збройних сил України саме на нашому Південному напрямку знищили кілька десятків рашистів, кілька одиниць бойової техніки і що дуже важливо – два польових склади боєприпасів. І це дуже добре», - повідомив Братчук.

Крім того спікер Одеської ОВА розповів про суд над українським зрадником. Ще у 2014 році він вступив до воєнізованої групи «розвідувальне управління «днр» на посаду старшого розвідника.

«Є не лише кара небеса і Божий суд, а й суд людський. Такий собі Ахмад – саме такий позивний у цього вражини. Він воював у Донецькому аеропорту, потім на території «ДНР», десь в інших місцях, а зараз його зловлено і засуджено – саме у нас, на Одещині. П’ятнадцять років це вражинське лайно отримало», - повідомив Братчук.

Спікер Одеської ОВА також висловив сподівання на те, що кримінальний світ прийме «Ахмада», як ворога і зрадника.

"П’ятнадцять років – незнаю, чи доживе...", - сумнівається Братчук.

Нагадаємо, на Одещині зловили зрадника.

Також повідомлялося, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.

Додамо, що після трагедії в Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.