Про це, як пише Politeka.net, заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«А в цей час на фронті, в тому числі на Південному напрямку вже працюють HIMARS і несуть ворогу знищення. До речі, наші підрозділи Збройних сил України саме на нашому Південному напрямку знищили кілька десятків рашистів, кілька одиниць бойової техніки і що дуже важливо – два польових склади боєприпасів. І це дуже добре», - повідомив Братчук.

Крім того спікер Одеської ОВА розповів про суд над українським зрадником. Ще у 2014 році він вступив до воєнізованої групи «розвідувальне управління «днр» на посаду старшого розвідника.

суд, скрін

«Є не лише кара небеса і Божий суд, а й суд людський. Такий собі Ахмад – саме такий позивний у цього вражини. Він воював у Донецькому аеропорту, потім на території «ДНР», десь в інших місцях, а зараз його зловлено і засуджено – саме у нас, на Одещині. П’ятнадцять років це вражинське лайно отримало», - повідомив Братчук.

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Спікер Одеської ОВА також висловив сподівання на те, що кримінальний світ прийме «Ахмада», як ворога і зрадника.

"П’ятнадцять років – незнаю, чи доживе...", - сумнівається Братчук.

Нагадаємо, на Одещині зловили зрадника.

Також повідомлялося, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.

Додамо, що після трагедії в Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.