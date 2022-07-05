Про це, як пише Politeka.net, заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
«А в цей час на фронті, в тому числі на Південному напрямку вже працюють HIMARS і несуть ворогу знищення. До речі, наші підрозділи Збройних сил України саме на нашому Південному напрямку знищили кілька десятків рашистів, кілька одиниць бойової техніки і що дуже важливо – два польових склади боєприпасів. І це дуже добре», - повідомив Братчук.
Крім того спікер Одеської ОВА розповів про суд над українським зрадником. Ще у 2014 році він вступив до воєнізованої групи «розвідувальне управління «днр» на посаду старшого розвідника.
«Є не лише кара небеса і Божий суд, а й суд людський. Такий собі Ахмад – саме такий позивний у цього вражини. Він воював у Донецькому аеропорту, потім на території «ДНР», десь в інших місцях, а зараз його зловлено і засуджено – саме у нас, на Одещині. П’ятнадцять років це вражинське лайно отримало», - повідомив Братчук.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Спочийте з миром": трагедією обернулося масштабне свято, є загиблі та десятки поранених
Перелом на фронті дедалі ближче: у ГУР назвали терміни, коли активні бойові дії зменшаться
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук зачарувала виглядом у білій сукні: "Сьогодні ваш день..."
Улюбленицю Вакарчука Соловій зняли в міні під час прогулянки, гарячий кадр: «Папараці у Львові?»
Спікер Одеської ОВА також висловив сподівання на те, що кримінальний світ прийме «Ахмада», як ворога і зрадника.
"П’ятнадцять років – незнаю, чи доживе...", - сумнівається Братчук.
Нагадаємо, на Одещині зловили зрадника.
Також повідомлялося, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.
Додамо, що після трагедії в Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.