«В Черном море выросла группировка кораблей, несущих на борту крылатые ракеты морского базирования типа Калибр. Сегодня это три надводных корабля и две подлодки».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«А в это время на фронте, в том числе на Южном направлении уже работают HIMARS и несут врагу уничтожение. Кстати, наши подразделения Вооруженных сил Украины именно на нашем Южном направлении уничтожили несколько десятков рашистов, несколько единиц боевой техники и что очень важно – два полевых склада боеприпасов. И это очень хорошо», – сообщил Братчук.

Кроме того, спикер Одесской ОВА рассказал о суде над украинским предателем. Еще в 2014 году он вступил в военизированную группу «разведывательное управление «ДНР» на должность старшего разведчика.

«Есть не только кара небесная и суд Божий, но и суд человеческий. Такой себе Ахмад – именно такой позывный у этого врага. Он воевал в Донецком аэропорту, потом на территории «ДНР», где-то в других местах, а сейчас он пойман и осужден – именно у нас, в Одесской области. Пятнадцать лет это врважеское дерьмо получило», - сообщил Братчук.

Спикер Одесской ОВА также выразил надежду на то, что криминальный мир примет Ахмада, как врага и предателя.

"Пятнадцать лет – не знаю, доживет ли...", - сомневается Братчук.

Напомним, в Одесской области поймали предателя.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.