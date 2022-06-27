Як повідомляє Politeka.net з посиланнм на ОК «Південь», внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв.м.

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина. Нагадаємо, раніше повідомлялось про поранення 6 осіб.

Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу ліквідовано.

Зараз на місці події працюють вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп з числа працівників слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції.

Додамо, Х-22 "Буря"— радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і групових цілей, за допомогою спеціальної ядерної або фугасно-кумулятивної бойової частини.

«На сьогоднішній день ворог все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 — одна з найбільш руйнівних ракет, але має недолік — летить не в ціль, не завжди влучає туди, куди її направили», — пояснював раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, ворог підло вдарив по Одещині, поки всі спали.

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