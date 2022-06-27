Как сообщает Politeka.net с о ссылкой на ОК «Південь», в результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных построек на общей площади 500 кв.м.

По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили 8 человек, из которых 1 ребенок. Напомним, ранее сообщалось о ранении 6 человек.

После оказания медицинской помощи на месте, госпитализация раненым не понадобилась. Пожар ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и 11 следственно-оперативных групп из числа работников следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции.

Добавим, Х-22 "Буря" - советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных и групповых целей, с помощью специальной ядерной или фугасно-кумулятивной боевой части.

«На сегодняшний день враг все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракеты Х-22 — одна из наиболее разрушительных ракет, но имеет недостаток — летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили», — пояснял ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, враг подло ударил по Одесской области, пока все спали.

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