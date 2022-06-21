По острову Зміїний, захопленому російськими військами, було завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження.

Про це повідомляють прес-служба оперативного командування "Південь".

"Острівний гарнізон" російських військ зазнав значних втрат. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення, - зазначено в повідомленні.

Також прокоментував ситацію Сергій Братчук:

"Сталося те, про що я і говорив, що дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів, тому наші ЗС завдали відповідного удару. Тому що російський гарнізон на цьому острові - тимчасово. Наші працюють і наші б'ють ворога".

Нагадаємо, історик детально пояснив, чому пам'ятник імператриці в Одесі є помилкою.

Також повідомлялося, що Росія зазнала фіаско в Чорному морі, британська розвідка повідомила деталі.

Крім того Politeka.net писала, що Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкінської.