По острову Зміїний, захопленому російськими військами, було завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження.
Про це повідомляють прес-служба оперативного командування "Південь".
"Острівний гарнізон" російських військ зазнав значних втрат. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення, - зазначено в повідомленні.
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"Сталося те, про що я і говорив, що дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів, тому наші ЗС завдали відповідного удару. Тому що російський гарнізон на цьому острові - тимчасово. Наші працюють і наші б'ють ворога".
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