По острову Змеиный, захваченному российскими войсками, был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».

«Островной гарнизон» российских войск понес значительные потери. Военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения, - отмечено в сообщении.

Остров Змеиный

Также прокомментировал ситацию Сергей Братчук:

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

"Чревато тяжелыми последствиями": украинцы массово отравились популярным блюдом, что известно

«Что это за лето»: в Украину после жары мчится атмосферный фронт, как и когда изменится погода

Учебный год может стать короче: внесены важные изменения, к чему готовиться украинцам
Показать еще

"Случилось то, о чем я и говорил, что дух острова Змеебаевки очень не любит оккупантов, поэтому наши ВС нанесли соответствующий удар. Потому что российский гарнизон на этом острове - временно. Наши работают и наши бьют врага".

Напомним, историк подробно объяснил, почему памятник императрице в Одессе является ошибкой.

Также сообщалось, что рф потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

Кроме того, Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.