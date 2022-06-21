По острову Змеиный, захваченному российскими войсками, был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».

«Островной гарнизон» российских войск понес значительные потери. Военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения, - отмечено в сообщении.

Также прокомментировал ситацию Сергей Братчук:

"Случилось то, о чем я и говорил, что дух острова Змеебаевки очень не любит оккупантов, поэтому наши ВС нанесли соответствующий удар. Потому что российский гарнизон на этом острове - временно. Наши работают и наши бьют врага".

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