Маршрутка з людьми перекинулася на трасі Одеса-Рені: постраждалих відвозять "швидкі"

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у місцевих телеграм-каналах. За деякими даними, причина ДТП - колесо, що лопнуло.
Також повідомляється про постраждалих, але їх кількість і характер травм не уточнюється.
На опублікованих кадрах можна побачити людей, що сидять на узбіччі дороги, розкидані речі і розбиту маршрутку.
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Також на місце ДТП прибули машини "швидкої допомоги".
Тим часом стало відомо, що внаслідок попадання ракети в логістичний продуктовий склад 20 червня в Одесі загинув чоловік.
Загиблий був охоронцем на цьому складі.
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Крім того Politeka.net писала, що Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкінської.