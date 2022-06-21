Маршрутка з людьми перекинулася на трасі Одеса-Рені: постраждалих відвозять "швидкі"

На трасі Одеса-Рені перекинулася маршрутка з пасажирами.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у місцевих телеграм-каналах. За деякими даними, причина ДТП - колесо, що лопнуло.

Також повідомляється про постраждалих, але їх кількість і характер травм не уточнюється.

На опублікованих кадрах можна побачити людей, що сидять на узбіччі дороги, розкидані речі і розбиту маршрутку.

Також на місце ДТП прибули машини "швидкої допомоги".

Тим часом стало відомо, що внаслідок попадання ракети в логістичний продуктовий склад 20 червня в Одесі загинув чоловік.

Загиблий був охоронцем на цьому складі.

В ОК «Південь» нагадали: загроза ракетного удару залишається актуальною, як не виключена спроба висадки десанту. Не наражайте себе на небезпеку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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