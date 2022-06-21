Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в местных телеграм-каналах. По некоторым данным, причина ДТП – лопнувшее колесо.
Также сообщается о пострадавших, но их количество и характер травм не уточняется.
На опубликованных кадрах можно увидеть людей, сидящих на обочине дороги, разбросанные вещи и разбитую маршрутку.
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Также на место ДТП прибыли машины "скорой помощи".
Тем временем стало известно, что в результате попадания ракеты в логистический продуктовый склад 20 июня в Одессе погиб мужчина.
Погибший был охранником на этом складе.
В ОК «Південь» напомнили: угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта. Не подвергайте себя опасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, историк подробно объяснил, почему памятник императрице в Одессе является ошибкой.
Также сообщалось, что рф потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.
Кроме того, Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.