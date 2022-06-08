Учасники резонансної бійки в одеській Аркадії отримали повістки і підуть на фронт.



Про це розповів спікер Одеської ОВА Братчук.

Нагадаємо, скандальна бійка в Аркадії під час комендантської години викликала потужну негативну реакцію, про неї висловився і глава Одеської ОВА Максим Марченко, зажадавши покарання винних.

"Учасники бійки в Одесі (Аркадія), викликані нетверезими молодими людьми і викликала значний суспільний резонанс, ідентифіковані правоохоронними органами.

З ними проведено профілактичну бесіду, після якої чоловіки виявили бажання отримати, згідно з чинним законодавством, повістки до відповідного територіального центру комплектування та соціальну підтримку.

Після проходження медичного огляду та співбесіди громадяни отримають розподіл у певну військову частину з метою участі у захисті та обороні України у воєнний час", - повідомив Братчук.

Нагадаємо, в Одесі провели в останню путь легендарного командира морської піхоти: кадри прощання з Героєм.

Також повідомлялось, що у Марченка просять демонтувати Катерину II в Одесі.

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