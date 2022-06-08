Учасники резонансної бійки в одеській Аркадії отримали повістки і підуть на фронт.
Про це розповів спікер Одеської ОВА Братчук.
Нагадаємо, скандальна бійка в Аркадії під час комендантської години викликала потужну негативну реакцію, про неї висловився і глава Одеської ОВА Максим Марченко, зажадавши покарання винних.
"Учасники бійки в Одесі (Аркадія), викликані нетверезими молодими людьми і викликала значний суспільний резонанс, ідентифіковані правоохоронними органами.
З ними проведено профілактичну бесіду, після якої чоловіки виявили бажання отримати, згідно з чинним законодавством, повістки до відповідного територіального центру комплектування та соціальну підтримку.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Звільнити Херсон від російських окупантів реально, як ЗСУ можуть це зробити: "Достатньо взяти..."
Дорофєєва наочно показала, чого їй зараз не вистачає: "Я сумую за..."
"Більшість повернуться живими": переможець "Битви екстрасенсів" розкрив прохання бійців з "Азовсталі"
"Наші серця розбиті": обірвалося життя знаменитого музиканта, який надихав багатьох
Після проходження медичного огляду та співбесіди громадяни отримають розподіл у певну військову частину з метою участі у захисті та обороні України у воєнний час", - повідомив Братчук.
Нагадаємо, в Одесі провели в останню путь легендарного командира морської піхоти: кадри прощання з Героєм.
Також повідомлялось, що у Марченка просять демонтувати Катерину II в Одесі.
Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі