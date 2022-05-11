Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук звернувся до українців, яких переслідує "паніка та зрада".

Своє звернення він опублікував у себе в Телеграм-каналі.

"Не думав, що сьогодні треба буде попрацювати заспокійливим (не люблю цього слова). І розібрати те, що ви почули сьогодні.

Ви щось почули нове про наміри діда Кабаєва з Кремля захопити Одесу, Миколаїв, Київ і знищити всю Україну?! Скажіть будь-ласка, ви щось нове почули?

Наші військові озвучують наміри (підкреслюю) ворога. І не забувайте, що плани є планами, а їхня реалізація - це зовсім інше. Генштаб повідомив, звідки ці загрози можуть бути, і головне він знає усі плани ворога. І знає, як цьому протидіяти.

Пам'ятаєте "Київ за три дні"? Пам'ятаєте "Одеса здалась"? І що? Цього не було і не буде!

Нас можна бомбити і це буде можливо - якщо ракети долетять, бо коштовні вони вже економлять. Не забувайте про політичні аспекти, дипломатію - це теж зброя. І це все виноситься на широкий загал.

Бо в нас "вміють" грати у футбол, керувати державою, як робити телебачення, а тепер усі "знають", як воювати і де наступати. Не треба бути корисним ідіотом, треба бути просто корисною людиною - у волонтерстві, комунальній структурі або на фронті. Не треба розганяти паніку, а просто треба сісти і розібратися.

Ворогу не вдалося захопити Одесу, Миколаїв, Київ і не вдасться - ось, що сьогодні пролунало на брифінгу від Генштабу.

Не малюйте "апокаліпсис" там, де його немає. Ворожі наміри - знаємо. Вам - озвучили. Протидія - буде! Київ не взяли. Миколаєвом - вдавилися. Одеса - відправляє чужинців на корм бичкам. Змієбаївка - жалить. Разом до Перемоги!" - заявив Сергій Братчук.

Нагадаємо, експерт відповів, скільки ще місяців росія здатна воювати навіть без нових озброєнь.

Також повідомлялося, що в Одесі п'ятеро любителів "русского мира" влаштували переполох: поліція видала подробиці.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.